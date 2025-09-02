Las Chivas de Guadalajara están en medio de un huracán del que parecen no tener salida y es que apenas han ganado un partido de los seis que han disputado con el timonel Gabriel Milito. Por tal motivo no se puede descartar un peor escenario en caso de que no sumen en los tres partidos que tienen en puerta, incluido el Clásico Nacional de la Jornada 8.

En este sentido, el Rebaño Sagrado no puede perder de vista la posibilidad de que el proyecto de Gabriel Milito no camine y con ello tengan que cambiar de timón en el Apertura 2025, donde tal parece que únicamente hay dos opciones viables en el mercado para asumir las riendas del equipo, de acuerdo a lo que reporta el periodista David Medrano.

“Aunque públicamente se dice que está todo bien, que se va a apoyar el proyecto, internamente ya empezaron ver qué hay en el mercado. Es gente de futbol y saben que si en los próximos partidos no ganan, ya saben lo que va a pasar. La situación en Chivas es compleja”.

Diego Alonso estaría en la mira de Chivas. Foto: Imago7/Ulises Naranjo

“Se han dado cuenta de que los hombres que han estado en el radar en el pasado, todos tienen trabajo. Uno es Diego Alonso (está libre) que antes de que Chivas trajera a Luis Fernando Tena, lo trajo Ricardo Peláez (a la ciudad de Guadalajara) para platicar pero no se arreglaron y el otro es el de moda, Vicente Sanchez”, fue parte de lo que explicó el comunicador en su canal de Youtube.

Almada, Almeyda, Mohamed y Lozano, algunos ves en el radar de Chivas

Todas las opciones que en algún momento estuvieron sobre el escritorio de Amaury Vergara, por el momento tienen trabajo. Desde Matías Almeyda en el Sevilla, pasando por Guillermo Almada en el Valladolid, Antonio Mohamed en Toluca y Jaime Lozano en Pachuca.

Ahora bien, como un plan B al interior del equipo únicamente cuentan con Arturo Ortega en el Tapatío, aunque no le fue bien cuando sustituyó a Fernando Gago en el 2024 y Pepe Meléndez dirigiendo a la Sub-21, quien fuera auxiliar de Oscar García al inicio del 2025.