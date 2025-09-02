Hace unas semanas se dio a conocer la salida de Fernando Cevallos de Fox Sports, en medio de una gran polémica por una supuesta censura al haber expuesto sus puntos de vista en una entrevista con un abogado, por lo que el comunicador y fiel seguidor de las Chivas de Guadalajara se presentó como nuevo integrante de Fox Deportes.

Cevallos fue anunciado como el nuevo fichaje de la televisora que es operada por un grupo distinto al que maneja Fox Sports y llega para nutrir el talento que también trabaja con Caliente TV y la plataforma TUBI, por lo que el seguidor del Rebaño Sagrado volverá a encender la polémica con sus punzantes comentarios.

En su entrevista de bienvenida platicó con Jorge Van Rankin, donde explicó que su llegada a Fox Deportes será para equilibrar una balanza que parece inclinada en favor del América: “Había que venir a hacer un poco de contrapeso, porque… Fox es azul y se estaba pintando de amarillo”.

Chivas tiene enfrente el Clásico en la Jornada 8. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“Sí, soy de Chivas desde chavito. Los recuerdo más padres que tengo con mi papá, que en paz descanse, es sentarme los domingos a las 12 del día a ver a las Chivas. A Cruz Azul el América lo tiene de cliente, pero … ¿a poco no te dolió la eliminación en semifinales hace tres años? … claro que te dolieron los Chicotazos”, fue parte de lo manifestó Cevallos.

Cevallos es un reconocido antiamericanista

En diversas ocasiones Fernando Cevallos desató una serie de fuertes discusiones con sus excompañeros en las mesas de debate, sobretodo con Carlos Hermosillo, Gustavo Mendoza y Christian Giménez. Por lo que ahora se espera que mantenga esa misma línea con sus comentarios que la mayoría de las ocasiones son para destacar lo bueno que se hace en Chivas.