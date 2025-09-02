Las Chivas de Guadalajara sumaron un nuevo descalabro en el Torneo Apertura 2025, ahora a manos de Cruz Azul el sábado anterior en la cancha del Estadio Akron. Sin embargo, en el análisis de Gabriel Milito después del juego, lanzó algunas declaraciones que se han convertido en la mayor preocupación para lo que viene en el calendario.

El estratega del Rebaño Sagrado destacó, una vez más, la voluntad y la buena actitud de sus jugadores, pero la realidad es que no les está alcanzando para sumar puntos, pues se ubican en el lugar 16 con cuatro unidades. Por ello el periodista David Medrano, reveló que la mayor preocupación en Guadalajara es que el estratega de verdad crea lo que dice en cada conferencia de prensa.

“A mí lo que me preocupa es que el discurso de Milito verdaderamente se lo crea para adentro, si lo hace como escudo de protección, entiendo. Pero eso de que ‘estamos compitiendo, ningún equipo nos ha superado’, si verdaderamente piensa eso, Chivas está en un problema. Qué le enseñen los videos, con Arturo Ortega el equipo competía, con un plantel más débil”.

Milito solo suma un triunfo con los rojiblancos. Foto: Imago7/ Saul Perales

“Con Ricardo Cadena el equipo competía, con García Junyet, también. No lo trajeron para que el equipo compita, lo trajeron para dar un salto de calidad y hoy eres 16 de la tabla. Yo difiero de quienes dicen que Milito no tiene la culpa. Sí tiene y mucha. El DT tiene que entender que está en una crisis y tiene que ganar como sea. Hay que tratar de ganar un par de partidos como sea, pero fragilidad defensiva de Guadalajara es muy difícil sobrellevarla”, fue parte de lo que comentó el reconocido periodista en el programa Súpergol.

Chivas jugará el Clásico Nacional en la Fecha 8

Para fortuna del entrenador argentino, las Chivas no verán actividad el siguiente fin de semana debido a la Fecha FIFA. Por lo que volverían a la cancha el siguiente 13 de septiembre cuando visiten al América en el compromiso de la Jornada 8 que se celebrará en un estadio por definir, ya que no hay la certeza de que se juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes.