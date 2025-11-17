La eliminación de Chivas Femenil en semifinales del Apertura 2025 frente al América dejó una conferencia de prensa relevante por parte de Antonio Contreras. El entrenador rojiblanco, tras caer 4-0 en el global, ofreció un balance en el que combinó autocrítica con mensajes que también sonaron a reproche hacia sus jugadoras, sobre todo al explicar los errores que costaron la eliminatoria.

Desde el inicio, Contreras insistió en que la serie quedó marcada por el partido de ida: “Creo que la eliminatoria ya venía muy resuelta del partido del Akron, donde creo que no existió Chivas”. En ese punto, el DT señaló un rendimiento colectivo insuficiente, sin matices, algo poco habitual en un cierre de temporada. Aun así, remarcó que en la vuelta, pese al marcador, sí se vio un equipo más renovado con argumentos competitivos.

La parte más crítica de su análisis apareció cuando Contreras detalló las oportunidades que su equipo dejó escapar en momentos clave del partido. El técnico recordó que Chivas pudo cambiar el rumbo del encuentro apenas iniciado, pero no lo consiguió: “A los diez minutos creo que Licha tiene un mano a mano y Paños lo para. Luego tenemos otro mano a mano con Caro y Paños lo para”.

Tras mencionar las fallas en ofensiva, Contreras pasó a las jugadas que, desde su perspectiva, terminaron por definir la eliminatoria. “Los errores nuestros… nos los hemos tragado. Aquí y allí. De los cuatro goles, analizar en cuánto hemos fallado los errores, lo estamos pagando caro”. Y cerró con la declaración más controvertida de toda la conferencia, al marcar distancia entre lo que ocurrió en la cancha y su labor desde el banquillo: “Eso no le sucede al entrenador, ¿no?”.

Antonio Contreras pone el presupuesto como excusa

Al valorar la temporada, Antonio Contreras volvió a apoyarse en una idea que reforzó más de una vez: “El equipo que está entre los tres primeros, no sé desde cuándo, creo que desde que no son campeonas, el equipo no está entre los tres primeros. Es que Chivas, y no con ninguna excusa, con puras mexicanas y con un presupuesto bastante menor a todos los que he nombrado, porque casi todos están entre los tres primeros”, concluyó.