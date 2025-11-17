Mañana el Guadalajara regresa a Verde Valle a los trabajos para llegar de la mejor manera al cruce contra Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. Sin embargo, el mercado de pases ya se empieza a escuchar y revelan que el factor que aleja a Ángel Sepúlveda es la edad que tiene debido a que la familia Vergara no quiere fichar a jugadores mayores de 30 años.

Sin duda uno de los puestos en el que el Rebaño Sagrado encontró alivio fue en el ataque debido a que Armando González se convirtió en campeón de goleo. A su vez, Gabriel Milito espera con los brazos abiertos a Ricardo Marín, quien en el 2025 anotó nueve goles entre Liga MX y la Leagues Cup.

En medio de este contexto surgió el fuerte rumor de que la directiva rojiblanca está detrás de un centrodelantero. El fin de semana surgió la versión de que uno de los atacantes que está en la carpeta de dirección deportiva es Ángel Sepúlveda, quien en el Apertura 2025 anotó siete goles.

Ángel Sepúlveda sería pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, hay un factor que alejaría al actual jugador de Cruz Azul que es su edad. “Esta persona, que está muy enterada de lo que pasa con la directiva, me dijo: ‘Mira los últimos futbolistas mayores de 30 años que hemos traído, centrodelanteros, nos han dado resultados muy pobres en cancha. (…) Si acabamos de cometer dos apuestas de alto riesgo en las que no nos fue bien con jugadores mayores de 30 años, lo más probable es que retomemos la instrucción que Amaury Vergara nos ha dado desde hace mucho tiempo de no fichar refuerzos mayores de 30 años. Esta es una regla del Guadalajara desde hace mucho tiempo”, explicó César Huerta en su canal de YouTube.

Ángel Sepúlveda declaró pestes sobre Chivas

En enero del 2022, Ángel Sepúlveda declaró que no la pasó bien en Chivas. “No quería decirlo, pero sí, porque no lo disfruté, no fui feliz, no tuve los minutos que yo pelee para estar ahí, era un sueño que quería cumplí, de cumplirlo lo cumplí, pero eso es una página que ya dejé hasta ahí y ahorita quiero demostrar de que estoy hecho”, recordó el atacante en diálogos con W Deportes.