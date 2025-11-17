Más allá de su reciente gol ante Rayados, por la Jornada 17 del Apertura 2025, está claro que el regreso de Chicharito Hernández no ha sido el esperado para la afición del Guadalajara. Su aporte goleador ha sido escaso, además de que el experimentado delantero protagonizó varias polémicas extra cancha.

A sus 37 años, todo indica que Chicharito no continuará en Chivas, pues su contrato finaliza y no parece que la directiva pretenda renovarle. De esta manera, más allá del cariño por su primera etapa y su fabulosa carrera, el atacante se sumará a una extensa lista de fichajes fallidos del Guadalajara. A continuación, repasamos diez casos.

Chicharito Hernández

A la espera de lo que suceda en la Liguilla del Apertura 2025, Chicharito ha decepcionado en su regreso al Rebaño Sagrado, pues en estos dos años registró 39 partidos disputados, con un saldo de apenas cuatro goles. Además, tuvo muchas lesiones y su rol casi siempre fue el de relevo desde el banquillo.

Oribe Peralta

Otro gran goleador mexicano que no estuvo a la altura en el Guadalajara fue Oribe Peralta. Cuestionado por su pasado americanista, el atacante no logró revertir la situación: jugó 41 partidos y sólo convirtió dos goles.

Oribe Peralta no estuvo a la altura en Chivas (Jam Media)

Ángel Reyna

También llegó como fichaje bomba, pero no estuvo a la altura. Ángel Reyna traía un recorrido por varios clubes importantes de la Liga MX, pero en 28 partidos disputados apenas marcó un gol y para peor, fue marginado por indisciplina.

Ángel Reyna se marchó de Chivas por indisciplina (Imago7)

Gullit Peña

Aunque su nivel tuvo más altibajos y momentos más destacados, el Gullit Peña no supo mostrar el gran rendimiento que había tenido en León. Las indisciplinas también le afectaron y nunca pudo convertirse en el referente que la afición esperaba.

Gullit Peña pasó por varios altibajos en Chivas (Imago7)

Uriel Antuna

El Guadalajara hizo un importante esfuerzo económico para repatriar al Brujo desde el futbol europeo, pero su nivel también se quedó a deber y acabó marchándose en un intercambio por Roberto Alvarado, siendo muy cuestionado por la afición.

Uriel Antuna le costó una fortuna al Rebaño, pero no cumplió dentro del campo (Imago7)

Jared Borgetti

También goleador emblemático del futbol mexicano y de la Selección, llegó al Rebaño sobre la etapa final de su carrera. Apenas jugó 13 partidos y no pudo convertir, por lo que representó otra gran decepción.

Borgetti, killer mexicano que no anduvo en Chivas (Imago7)

Aaron Galindo

Otro que regresó desde Europa para sumarse al Rebaño, tras un paso por el Eintracht Frankfurt. Si bien jugó 43 partidos, fue puesto como transferible y estuvo un año sin jugar por desacuerdo con la directiva, en un tema que incluso pasó a cuestiones legales.

Aaron Galindo se fue del Guadalajara con polémica (Jam Media)

Luis Pérez

Tras ganar tres títulos con Rayados de Monterrey, Luis Pérez llegó al Rebaño con la intención de ser solución en el mediocampo, pero las lesiones acabaron por mermar sus aportes y nunca pudo ganarse el lugar.

Juan Pablo Rodríguez

Otro que llegó para la etapa final de su carrera, tras pasos destacados por Atlas y Tecos. Su paso fue muy breve, con apenas 19 partidos y una asistencia, antes de marcharse por la puerta de atrás.

Carlos Ochoa

También de paso muy breve, había tenido etapas destacadas en Jaguares y Monterrey, pero no pudo cumplir con la cuota goleadora que se esperaba. Jugó 16 partidos y anotó tres goles antes de ser puesto como transferible.