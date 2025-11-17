Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera para el cruce por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. En medio de este contexto sale a la luz que la Máquina Cementera quiere fichar a Gilberto Sepúlveda para el Clausura 2026. ¿Buscan rearmar la dupla con Jesús Orozco Chiquete?

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado para el próximo campeonato se reforzará en la línea defensiva. Especialmente porque hay varios jugadores que van a causar baja en esa zona tras entrar en la consideración de Gabriel Milito.

Uno de ellos Gilberto Sepúlveda quien pasó de titular indiscutido a suplente desde que el entrenador argentino llegó a Chivas. Es por este motivo que el defensor rojiblanco estaría incómodo, por lo que tanto él como su círculo cercano le estarían buscando un nuevo destino para el Clausura 2026 de la Liga MX.

Gilberto Sepúlveda sería pretendido por Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Según José María Garrido, Cruz Azul lo tiene como opción para ficharlo para el año que viene. “El Tiba pudiera salir del cuadro rojiblanco. Una opción pudiera ser el cuadro de Cruz Azul e incluso podría cubrir el sueldo de Gilberto Sepúlveda”, reveló el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro. En el mismo reporte señaló que también se calibra como una opción en la Máquina para que sirva como competencia interna para acompañar a Jesús Orozco Chiquete.

¿Chivas se refuerza con Antonio Briseño?

En el mismo reporte, José María Garrido reveló que Chivas podría volver a tener en su escuadra a Antonio Briseño. “El Pollo Briseño es una opción muy importante para regresar al cuadro del Guadalajara. Tengo entendido que también influye el tema familiar. El pollo quiere regresar a estar con su familia. Un punto que juega a favor es altamente apreciado por los altos mandos del equipo”, reportó.