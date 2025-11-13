Las Chivas de Guadalajara ya se enfocan en lo que será la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, donde se enfrentarán a Cruz Azul por los Cuartos de Final. El Rebaño llega en buen momento, con siete victorias en sus últimos ocho partidos, pero esta vez la exigencia será máxima y el margen de error ínfimo, además de que la Máquina Cementera cuenta con ventaja deportiva gracias a su mejor ubicación en la tabla.

Gilberto Sepúlveda podría continuar en Chivas

En los últimos torneos, el nivel de Gilberto Sepúlveda se ha quedado a deber y es por eso que hoy en día permanece relegado en la consideración de Gabriel Milito. A raíz de esto también se especuló con una posible salida de la institución, pero el periodista César Huerta dejó en claro que la directiva rojiblanca no se plantea darle salida hasta no fichar o conseguir un reemplazo, por lo que el Tiba podría continuar en el Guadalajara para el Clausura 2026.

La razón por la que Alan Pulido no cuenta para Gabriel Milito

El delantero rojiblanco, Alan Pulido, se ha quedado fuera de las últimas convocatorias y hay muchas especulaciones en torno a su futuro. Un último reporte de César Huerta indica que el cuerpo técnico está disconforme con la disciplina y el compromiso del delantero, quien a pesar de no haberse ausentado ni llegado en malas condiciones, sí estaría saliendo más de lo habitual según los estándares del cuerpo técnico. ¿Será el final de su etapa como rojiblanco?

Javier Aguirre opinó sobre Armando González

En diálogo con TV Azteca, el seleccionador Javier Aguirre se refirió a la convocatoria de Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025: “Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Nadie te puede cuestionar el por qué no está, sería al revés. Encima con la circunstancia de que Santiago sigue con problemas en el tobillo, Julián está desgarrado, el cuate está haciendo goles. Además, la Hormiga es muy joven“, reflexionó el Vasco. ¿Le dará minutos en los próximos amistosos?

¿Raúl Rangel o Luis Malagón?

En otro momento de la plática, Aguirre también se refirió a la lucha por la portería en la Selección Mexicana y negó que Luis Malagón esté por delante del guardameta rojiblanco: “No lo tengo claro. Estaba muy claro para ustedes y entiendo su chamba y elucubra que Malagón es el uno y Tala es el dos. Los números dicen eso y es fácil eso. Pero hoy no lo tengo. Tengo una población de seis o siete porteros y no sé quién va a jugar”, reconoció el Vasco.