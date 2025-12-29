Armando González encendió las alarmas este domingo cuando se confirmó que estaba descartado para el primer partido de pretemporada contra el Irapuato. Si bien se ha informado que la decisión fue meramente por precaución, un amplio sector de la afición se mostró preocupado por el estado físico del delantero rojiblanco debido al historial reciente de molestias que arrastra.

Afortunadamente, la propia cuenta oficial del Guadalajara publicó un video que dio tranquilidad a los aficionados, en el cual se puede ver a la Hormiga realizando trabajos con balón junto al resto del plantel. Estas imágenes fueron tomadas como excelentes noticias respecto a su evolución, pues evidencian que continúa con actividad y no presenta una recaída importante.

Por ahora, González sigue en duda para el partido del próximo sábado frente al Atlas, y será clave observar cómo responde después de los tres días de descanso que otorgó la directiva al plantel. Tras ello, el equipo se enfocará en la Copa Pacífica, la última escala antes del arranque del Clausura 2026.

De igual manera, tras el funcionamiento mostrado por Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo en el duelo ante la Trinca, existe tranquilidad tanto en el Cuerpo Técnico como en la afición. Aunque la Hormiga fue uno de los mejores delanteros del torneo anterior, hoy el equipo cuenta con tres alternativas reales que pueden suplirlo mientras se recupera plenamente.

La lesión de Armando González es la misma que arrastra desde el Apertura 2025

Es importante recordar que la lesión de Armando González no es nueva, sino la misma que arrastra desde el cierre del Apertura 2025, la cual lo obligó a salir de cambio en la ida ante Cruz Azul y a perderse completamente la vuelta. Muchos aficionados consideran que el resultado pudo haber sido distinto si él hubiera estado en cancha, especialmente para cobrar el penal que falló Javier Hernández.