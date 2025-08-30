Por las Chivas de Guadalajara han pasado distintos jugadores que cumplieron con el sueño de debutar en la Primera División, pero cuando lo hacen de manera magistral siempre quedarán guardados en la memoria de los aficionados como fue el caso del portero, Sergio Rodríguez, quien debutó precisamente frente a Cruz Azul.

El guardameta tuvo su aparición en la Liga MX en el 2008 por decisión del entonces entrenador Efraín Flores y su presentación fue brillante porque apenas al minuto 3 le detuvo un penalti a Miguel Sabah, causando gran euforia entre los seguidores que se dieron cita aquel 26 de julio en el Estadio Azul, donde el marcador terminó con empate a dos goles.

“En el momento que pasó el tema del penal, sí me sentí con la confianza y la seguridad y la oportunidad tan grande que tenía yo para poder influir en el marcador. Por mi mente pasaron muchas cosas desde que estuviste pidiendo siempre la oportunidad, el soñar y el que ya estuviera ahí latente la oportunidad, quise aprovecharla y mira, gracias a Dios se nos dio la gran satisfacción de parar el penal al minuto tres y que ahora sí que de ahí poder tomar mucha más confianza en el debut”, explicó Rodríguez en entrevista con ESPN.

Rodríguez debutó a los 23 años y jugó los siguientes ocho partidos del torneo y tres juegos de la copa Sudamericana, esto porque Alfredo Talavera se había ido a Tigres de la UANL y el entonces titular, Luis Michel, se lesionó unos días antes de arrancar la campaña,.

Antes del Clásico Tapatío del Apertura 2008, Rodríguez recibió un duro golpe al saber que el técnico Flores, había decidido que debutará otro portero, Víctor Hugo Hernández. Permaneció todo el año futbolístico en Guadalajara y en el 2009 empezó su andar por varias escuadras como Querétaro, Irapuato, Dorados, Leones Negros y Alebrijes de Oaxaca, su último club antes de retirarse en el 2014 a los 29 años.

Sergio Rodríguez jugó en Chivas en el 2008. (Photo by Jonathan Daniel/Getty Images)

“Realmente no tengo algo que me haya arrepentido porque siempre traté de dar el cien, siempre traté de ser mejor futbolista, mejor portero y mejor persona. Igual pudiste haber hecho mucho mejor las cosas en ciertos momentos, pero eso es lo que de repente te queda. Estoy muy contento digo, lamentablemente no fue la carrera tan longeva como me pude haber imaginado, pero sí agradecido con Dios, con la vida, con los entrenadores que me tocaron en su momento y mis compañeros”, manifestó Rodríguez para el citado medio.

¿Qué pasó con Sergio Rodríguez fuera del futbol?

A los 40 años Rodríguez se encuentra alejado del futbol y tampoco tiene el interés de dedicarse a ser entrenador o directivo, ya que actualmente es gerente administrativo de una empresa de limpieza industrial, aunque en algunas ocasiones es parte del equipo de Leyendas de Chivas que juegan en distintos lugares tanto de México como en Estados Unidos.

“Tuve la oportunidad de, con un compañero, que me invitó a su empresa, que es una de limpieza industrial. Formamos ahí parte de lo que es los restaurantes, hacemos lo de limpieza de ductos, trampas de grasa, por el tema de los restaurantes”, comentó Sergio Rodríguez a 26 años de su presentación con Guadalajara.