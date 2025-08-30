Las Chivas de Guadalajara jugarán en un par de semanas el Clásico Nacional frente al América, en un compromiso por la Jornada 8 dentro del Torneo Apertura 2025. Pero hay incertidumbre por lo que podría pasar en la sede del duelo tras el cierre al público del Estadio Ciudad de los Deportes para el América vs. Pachuca de este sábado.

De manera inesperada se dio a conocer, por parte de la Alcaldía Benito Juárez, que las Águilas jugarán a puerta cerrada su partido de la Fecha 7 frente a los Tuzos, por una supuesta arbitrariedad al haber cerrado la calle Indiana durante el partido de América Femenil ante Santos que se jugó la noche del jueves.

En este sentido, hasta el mediodía de este sábado se tiene contemplado que el duelo de los azulcremas y los Tuzos sea sin acceso al público lo cual generó la reacción de la Liga MX: “La Liga MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta a la afición”.

Los rojiblancos visitarán al América en la Fecha 8. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

De esta manera no puede quedar de lado la incertidumbre que produce el Clásico Nacional entre Chivas y América de la Jornada 8 que se celebrará el 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que si se mantiene la postura de la delegación Benito Juárez habría complicaciones para el acceso a los aficionados.

¿Chivas vs. América cambiaría de sede?

Aunque falta mucho tiempo para determinar la situación del inmueble, tampoco se descartaría la posibilidad de que el Clásico Nacional pudiera cambiar de sede en caso de mantenerse los problemas con la alcaldía. Puebla sería la primera opción, tomando en cuando que las Águilas ya han sido locales en el Estadio Cuauhtémoc. Aunque por la cercanía Toluca y Querétaro también serían algunas posibilidades.