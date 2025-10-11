Esta noche, las Chivas de Guadalajara volverán al ruedo con un partido amistoso frente al América en suelo estadounidense. El Rebaño Sagrado viene de tres triunfos consecutivos en Liga MX, pero al tratarse de un Clásico Nacional, no podrá relajarse en este encuentro.
El entrenador Gabriel Milito cuenta con un total de ocho bajas por diferentes motivos: lesiones y convocatorias a Selección Mexicana. Aún así, hay 22 jugadores disponibles y será interesante ver si el entrenador argentino pone lo mejor o da minutos a algunos elementos que no han tenido tanta participación.
Alineación de Chivas
- Óscar Whalley
- José Castillo
- Luis Romo
- Miguel Tapias
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- Omar Govea
- Bryan González
- Cade Cowell
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de América
- Rodolfo Cota
- Ralph Orquin
- Igor Lichnovsky
- Miguel Vázquez
- Cristian Borja
- Santiago Naveda
- Alan Cervantes
- Isaías Violante
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
- Patricio Salas
- DT: André Jardine