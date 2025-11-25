Este martes fue Día de Medios en Verde Valle y uno de los jugadores que habló con la prensa previo a la serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre el Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul fue Bryan González.

El defensor mexicano respondió todo tipo de preguntas en torno al enfrentamiento ante La Máquina, dejando entre ellas un contundente mensaje a los peridistas que no creen en nuestras Chivas.

“No nos incumbe lo que se hable afuera, claro, ellos se dedican a eso. Somos muy fuertes mentalmente para enfocarnos en lo nuestro y sacar el mejor resultado”, mencionó el “Cotorro”, quien en la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 fue uno de los mejores jugadores del Rebaño Sagrado.

Cabe recordar que el Club Deportivo Guadalajara llega a este serie con la motivación a tope tras vencer en la última jornada a Rayados de Monterrey, no así Cruz Azul, pues no solo perdieron en la Fecha 17 ante Pumas, sino también la posibilidad de terninar en la primera posición de la clasificación.

¿Cuándo es y dónde ver el partido de Ida entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 se celebrará este jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido en nuestro país exclusivamente por Amazon Prime.