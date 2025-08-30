Las Chivas de Guadalajara por fin podría echar mano de Javier Hernández para el duelo de esta noche cuando se midan a Cruz Azul en el partido por la Jornada 7 dentro del Torneo Apertura 2025. Con esto se pondrá fin a larga ausencia del atacante, quien solo pudo jugar dos partidos de Pretemporada.

Chicharito Hernández no juega desde junio y un partido oficial desde hace cuatro meses, por lo cual representa una sorpresa verlo en una convocatoria, sobretodo porque es inminente que será su último torneo con el Rebaño Sagrado y desde Fox Sports esperan que tenga una actuación digna antes de su salida del equipo de sus amores.

“Lo que si creo en lo que resta del torneo, que difícilmente le van a renovar contrato por los números pasados, yo creo que Javier se debería enfocar en que su salida de Chivas sea menos triste, menos dolorosa, menos llena de estadísticas de cuánto gana, de sí gana tanto por sus goles”.

Javier Hernández no juega desde junio cuando se lesionó ante Atlante. FOTO: IMAGO7

“Hacer un torneo más digno en Chivas, que su salida sea digna. Ya si después te toca después otro equipo o si decides irte pues ya sería otra cosa”, fue parte de lo que comentó el periodista Rubén Rodríguez en La Última Palabra de Fox Sports.

Yayo de la Torre pide ya no hablar de Chicharito

En la misma emisión el exatacante de Guadalajara, Eduardo de la Torre pidió darle menor importancia a lo que sucede con Chicharito Hernández y enfocarse en temas con mayor relevancia para un equipo que marcha en los últimos lugares de la tabla general.

“Y no estoy de acuerdo. Que ahora sea la noticia Chícharo, por supuesto que lo es por toda su trayectoria, pero en Guadalajara las noticias deberían ser otras, porque hay pocas noticias buenas y ahora resulta que la mejor es que ya está el Chícharo, que ha hecho un gol”, explicó el Yayo de la Torre.