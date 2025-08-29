Las Chivas de Guadalajara buscan acabar con el mal momento cuando se enfrenten a Cruz Azul, en un partido correspondiente a la Jornada 7 dentro del Torneo Apertura 2025. La presión para Gabriel Milito va en aumento, tomando en cuenta que solo ha ganado un partido de cinco disputados.

La mala noticia para el estratega del Rebaño Sagrado es que cuentan con varios jugadores lesionados de cara a este importante compromiso y por ello el entrenador argentino tendrá que echar mano de algunas alternativas con las que cuenta, sobretodo para conformar la defensa.

Chivas requiere de un triunfo que le dé confianza al proyecto de Milito, por lo cual es indispensable dejar de cometer tantos errores en la última línea y de acuerdo a lo que ha trabajando el técnico en la presente semana, así saltarían a la cancha del Gigante de Zapopan.

Chivas va por el triunfo. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Raúl Rangel estaría en la portería; en la defensa estarían Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Bryan González y Alan Mozo, en el mediocampo, Erick Gutiérrez, Luis Romo y Santiago Sandoval, el frente Efraín Álvarez y Armando González.

Chivas solo ha ganado un partido con Milito en Liga MX

Aunque Gabriel Milito ha disputado cinco partidos en el Apertura 2025 con Guadalajara, también se le deben sumar los tres de la Leagues Cup, donde ganó uno, empató otro y perdió uno más. En total registra ocho partidos dirigidos con un saldo de dos victorias, cuatro derrotas y dos empates. Números que lo exhiben como uno de los peores arranques de un proyecto en la era de la familia Vergara, solo por encima de Tomás Boy.