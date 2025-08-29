Mientras se pensaba que sería el torneo de consolidación de Hugo Camberos en las Chivas de Guadalajara, la situación luce muy complicada para el atacante, quien ha jugado poco y nada con Gabriel Milito en el banquillo en el Apertura 2025, cuando a estas alturas en el certamen anterior, ya había marcado dos goles.

Camberos no ha tenido la regularidad que se esperaba con Milito como entrenador del Rebaño Sagrado. Apenas suma cuatro partidos jugados pero en todos ellos suma 97 minutos, es decir, poco más de 24 minutos por cada una de estas actuaciones, entre los cinco duelos que han disputado en la Liga MX.

Aunque no ha habido una explicación concreta del entrenador de Chivas para no darle más tiempo en la cancha a Camberos, no es tan difícil adivinarlo. Antes que el juvenil de 18 años están Efraín Álvarez, el refuerzo que llegó para esta campaña, así como Cade Cowell.

Camberos apenas ha jugado algunos minutos con Chivas. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

Cabe recordar que el sistema de juego que le dio mayor visibilidad a Hugo Camberos fue cuando Óscar García lo utilizaba como extremo por derecha o por izquierda, mientras que Milito no juega con tres puntas, sino únicamente con un centro delantero y volantes interiores, posición que al parecer no le convence al argentino para echar mano del canterano de Guadalajara.

Hugo Camberos tiene contrato con chivas hasta el 2026

Luego de la serie de rumores que colocaban a Hugo Camberos en Europa en los próximos meses, finalmente firmó una extensión de contrato con Chivas y será el siguiente año cuando nuevamente se busque su salida al viejo continente.

Por el momento la única misión del veloz futbolista es ganarse la confianza de Gabriel Milito, lo cual no está sucediendo, al menos en la primera mitad del torneo.