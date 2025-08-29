Las Chivas de Guadalajara han tenido muchos problemas en el inicio del Torneo Apertura 2025. Los resultados están lejos de las expectativas y el rendimiento tanto colectivo como individual no ha sido el esperado, por ello Alan Mozo se ganó las críticas de la afición al manifestar un optimismo que parece un tanto fuera de la realidad.

El defensor del Rebaño Sagrado elogió el trabajo de Gabriel Milito y el parteaguas que puede significar medirse a Cruz Azul este sábado en un encuentro por la Jornada 7, sin embargo, los seguidores no están conformes con los apreciaciones de Mozo, debido a que tienen cuatro puntos de 15 posibles y un partido pendiente.

“Nos jugamos muchas cosas este mes que comienza, se vienen rivales de mucha jerarquía y creo que es el momento perfecto para dar un paso hacia adelante. Todos tenemos una confianza en Gabriel Milito y todo su cuerpo técnico, pero llegó el momento de que cada uno de nosotros tome responsabilidad y demostrar”, fue algo de lo que dijo Alan Mozo en conferencia de prensa y que encendió a los chivahermanos.

Mozo tampoco ha tenido su mejor torneo. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

El público no perdonó a Mozo con comentarios como, “lo mismo dijo Efra hace dos semanas y Luis Romo la semana pasada”, mientras que otros opinaron; “¿Y antes no era el momento?”, en tanto que otro aficionado explicó, “pero demuéstrenlo, siempre dicen lo mismo”.

Chivas vs. Cruz Azul: Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7

Guadalajara se medirá a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:07 horas. La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime para todo México y en Estados Unidos se podrá observar por la señal de Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.

Foto tomada de X

Foto tomada de X

Foto tomada de X