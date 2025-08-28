Poco y nada escuchará Gabriel Milito acerca de las críticas que se han vertido por el rendimiento de las Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2025. En este sentido, el estratega mantendrá su estilo de juego y tal vez a los mismos jugadores con los que ha conformado sus alineaciones.

En este sentido, queda claro que Milito no piensa cambiar absolutamente nada, con todo y los graves errores defensivos que ha cometido el Rebaño Sagrado y que le han costado muchos goles, pues han recibido 10 anotaciones a cambio de ocho marcados en apenas cinco juegos.

“Milito la tiene muy clara, no va a cambiar, él tiene su idea, tiene su estilo, tiene su método muy definido y ya lo dijo el viernes pasado en Tijuana, ‘hasta dónde dé’. De esa manera hasta donde dé”, fue parte de lo que explicó el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

Milito apenas suma una victoria con el Rebaño. (Photo by Simon Barber/Getty Images)

Uno de los mayores cuestionamientos para Gabriel Milito es que no tenga a Efraín Álvarez como titular indiscutible y también que no le dé mayores oportunidades a Hugo Camberos, quien ha estado casi borrado por el estratega con pocos minutos dentro de la cancha.

Romo y Gutiérrez, lejos de su nivel en Chivas

Aunque Erick Gutiérrez jugó un buen partido en Tijuana, no puede quedar de lado que frente a León y ante San Luis, cometió penaltis que significaron una derrota ante los Esmeraldas y muchos problemas para darle la vuelta a los potosinos.

Mientras que Luis Romo ha estado en la mira por el rendimiento que ha mostrado, muy lejos de lo que alguna vez fue en Cruz Azul. Con Milito ha jugado como defensa central y como mediocampista, pero tal parece que partiendo del centro de la cancha es donde puede lucir mejor.