Todos los jugadores están en busca de minutos de cara al Mundial de 2026 con la finalidad de ser considerados por sus representativos y uno de ellos es Jesús Orozco ‘Chiquete’, quien actualmente defiende los colores de Cruz Azul.

No obstante, bajo el mando de Nicolás Larcamón está teniendo poca actividad y no vería con malos ojos regresar a Verde Valle aprovechando que comienzan a levantar con Gabriel Milito como director técnico.

En lo que va de la presente campaña del máximo circutto del balompié azteca, el zaguero mexicano apenas suma 374 minutos disputados, divididos en siete encuentros, cuatro de ellos como titular, pero hasta ahora no se ha ganado la confianza del entrenador de La Máquina.

Según Carlos Lopez del ‘Futbolero’, la directiva del Club Deportivo Guadalajarabuscarían un prestamo por el elemento de Cruz Azul ante la falta de minutos en el Torneo Apertura 2025 y este no vería con malos ojos volver aprovechando el gran trabajo de Gabriel Milito.

‘Chiquete’ Orozco podría regresar a Chivas / Imago7

¿Cuál es el valor del ‘Chiquete’ Orozco en Cruz Azul?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Jesús Orozco ‘Chiquete’ es de 6 millones de de euros, equivalente a poco más de 128 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que esto podrian pedir en La Noria por sus servicios, ya sea a las Chivas o a otro equipo de la Liga MX o del extranjero.