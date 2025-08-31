Jesús Orozco Chiquete vivió una noche especial en su regreso al Estadio Akron, ahora como jugador de Cruz Azul. El defensor surgido de la cantera rojiblanca fue recibido con abucheos por parte de la afición de Chivas, en recuerdo de su polémica salida a inicios de este año. Sin embargo, el zaguero respondió con una de sus mejores actuaciones desde que llegó a La Máquina Cementera.

Chiquete Orozco fue una pieza clave en el triunfo por 2-1 del conjunto azul sobre el Rebaño. El central se mostró firme en cada cruce, anuló a Armando González durante gran parte del partido y dio seguridad tanto por lo alto como en las coberturas, además de animarse a salir con balón controlado en varias ocasiones.

Su desempeño no pasó desapercibido para la afición celeste, que lo llenó de elogios en redes sociales, mientras que en el Akron la tensión fue inevitable cada vez que tocaba la pelota. Tras el partido, Chiquete utilizó su cuenta de Instagram para compartir varias publicaciones relacionadas con la victoria.

Entre ellas, el zaguero reposteó historias con mensajes de reconocimiento a su labor en la defensa, además de subir una imagen del marcador final acompañado de emojis de oración, en señal de agradecimiento. En una segunda publicación, Chiquete compartió un carrusel de imágenes suyas en acción durante el encuentro, acompañado por la frase: “Es darlo todo”.

Chiquete se olvida del Rebaño

Sin hacer mención alguna a su pasado en Chivas, lo del futbolista de 23 años fue una manera de reafirmar su compromiso con Cruz Azul y dejar atrás cualquier vínculo con el Guadalajara, en un partido que para él representó mucho más que tres puntos.

El partido de Chiquete Orozco vs. Chivas