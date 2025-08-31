Leonardo Sánchez era uno de esos nombres que ilusionaban y mucho en Verde Valle. Zurdo, encarador, con una conducción siempre pegada al pie, fue parte del Chivas campeón Sub-17 en 2019, donde compartió equipo con otros talentos generacionales como Armando González, Sebastián Pérez Bouquet y Mateo Chávez, quienes llegaron al primer equipo.

Aunque parecía tener un gran futuro, su carrera tomó un rumbo inesperado. En septiembre de 2022 llegó a ser considerado para el primer equipo, cuando Ricardo Cadena lo incluyó entre los juveniles que hicieron el viaje a Estados Unidos con Chivas para enfrentar al América y al Cincinnati. Su potencial estaba a la vista.

El extremo zurdo se perfilaba como una de las joyas para dar el salto, pero tras aquella experiencia no volvió a tener acercamientos con el primer equipo. Poco a poco Leo Sánchez perdió terreno y se marchó del Guadalajara con la ilusión de recuperar protagonismo en las filas del Pachuca. Pero allí tampoco logró consolidarse.

Con los Tuzos, Leo Sánchez apenas logró disputar 12 partidos y convertir un gol, por lo que su proyección dejó de ser tal y tampoco logró progresar. Ahora, el destino lo lleva de regreso a sus raíces. Sánchez jugará en los Dragones de Oaxaca, equipo de la Liga Premier, que lo presentó como uno de sus refuerzos para la nueva temporada. Ahí, el oaxaqueño buscará reencontrarse con su mejor versión.

La calidad de Leo Sánchez