La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará este sábado a las 5 de la tarde a Argentina en los cuartos de final del Mundial de la categoría, en lo que muchos consideran una final adelantada del torneo. El equipo dirigido por Eduardo Arce buscará mantener el gran nivel mostrado ante Chile, donde firmaron un contundente 4-1 para seguir avanzando en el torneo.

En el plantel mexicano hay cuatro futbolistas pertenecientes a Chivas: Hugo Camberos, Yael Padilla, Diego Ochoa —quien aún pertenece al Rebaño Sagrado, pero será comprado por FC Juárez— y Sebastián Liceaga, actual portero del Tapatío. Todos ellos han tenido distintos niveles de protagonismo, pero la mala noticia es que ninguno de ellos ha sido titular habitual en el Mundial.

Ninguno de los rojiblancos ha sido titular habitual. Yael Padilla solo arrancó de inicio en el tercer partido de la fase de grupos ante Marruecos, mientras que Hugo Camberos no vio minutos frente a Brasil, aunque sí ingresó de cambio ante España, Marruecos y Chile, siendo clave en el último partido con su doblete.

Por su parte, Sebastián Liceaga no ha tenido minutos en el Mundial, algo comprensible al tratarse de un guardameta suplente. En cambio, Diego Ochoa apunta a repetir como titular en la zaga mexicana, pues ha tenido participación constante y ha dejado buenas sensaciones.

Ni el doblete de Hugo Camberos ante Chile le garantiza ser titular en el México vs Argentina

La gran incógnita estará en Hugo Camberos, quien se ganó reflectores tras su doblete frente a Chile. Sin embargo, en el futbol se dice que “alineación que gana, repite”, por lo que todo apunta a que el técnico mantendrá el mismo once que brilló en los octavos de final, dejando al atacante rojiblanco como una posible carta fuerte desde la banca.