La cantera rojiblanca tiene al Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, como el último eslabón antes de llegar al primer equipo. Algunos, dan el salto directo sin necesidad de pasar por esa categoría, pero otros han revalorizado las Fuerzas Básicas del Guadalajara con los recientes títulos obtenidos en la segunda división del futbol mexicano.

Uno de estos últimos es Diego Delgadillo, defensor central de 21 años que fue incluso capitán en el Tapatío y en categorías juveniles. Sin embargo, el canterano rojiblanco pasa ahora por una delicada situación, ya que sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, la cual le demandará una larga recuperación.

Delgadillo fue titular el pasado 27 de septiembre, en la derrota del Tapatío frente a Cancún en condición de visitante. Durante la primera mitad, cayó tendido al césped justo en la jugada que terminó en gol del equipo local.

A través de sus redes sociales, Delgadillo compartió varios mensajes de apoyo que recibió tras pasar por el quirófano debido a su grave lesión. En este tipo de casos, los futbolistas suelen estar alrededor de ocho meses fuera de las canchas, entre recuperación y puesta a punto para volver a competir.

Delgadillo ya debutó con Chivas en Liga MX

Aunque quizás no muchos lo recuerden, Delgadillo ya tuvo su debut en Liga MX con Chivas. El semestre pasado se estrenó en lo que terminó siendo empate del Rebaño en su visita a Mazatlán, por la Jornada 15, con Gerardo Espinoza como entrenador.