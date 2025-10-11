La Selección Mexicana mayor jugará esta noche un partido de preparación contra Colombia como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. El encuentro, que se disputará a las 7 pm del centro de México, servirá para que Javier Aguirre siga afinando detalles en su once titular y dé minutos a jugadores que buscan consolidarse en el proceso mundialista.

Para este compromiso, los únicos jugadores de Chivas convocados son Luis Romo y Raúl Rangel. Sin embargo, ninguno de los dos estaría contemplado para iniciar como titular, por lo que el Rebaño Sagrado no tendrá representación desde el arranque del encuentro, generando dudas entre la afición.

Claro Sports filtró la posible alineación de la Selección Mexicana.

De acuerdo con información de Claro Sports, la alineación que usaría México esta noche sería la siguiente: Luis Ángel Malagón en la portería; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo en la defensa; Marcel Ruiz, Erik Lira y Erick Sánchez en el mediocampo; mientras que en el ataque aparecerían César “Chino” Huerta, Santiago Giménez y Alexis Vega.

El próximo partido del Tri será el martes 14 de octubre a las 8:30 pm frente a Ecuador, encuentro en el que sí podrían recibir minutos los jugadores de Chivas, especialmente Raúl Rangel, quien compite directamente con Malagón por la titularidad rumbo al Mundial.

Chivas podría tener dos representantes más en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana

Para las próximas convocatorias, Chivas podría tener más representantes en el Tri. Roberto Alvarado ya estaría recuperado de su lesión, mientras que Richard Ledezma podría ser considerado si completa su cambio de federación ante la FIFA, especialmente ante la baja de Rodrigo Huescas, lo que abriría una oportunidad en la lateral derecha.