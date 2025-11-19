La Selección Mexicana se encuentra en un evidente bache de funcionamiento y resultados: llevan seis partidos sin ganar, producto de cuatro empates y dos derrotas, además de una clara crisis para generar oportunidades de gol y concretarlas, ya que en esos seis partidos solo se anotaron cuatro goles, uno de ellos un penal. Por lo tanto, está claro que hacen falta varios cambios de cara al Mundial.

Javier Aguirre ha sido señalado por los malos resultados.

Y si bien de momento todos los dedos apuntan a Javier Aguirre, actual Director Técnico de México, está claro que hay jugadores que no tienen el nivel necesario para estar en una Selección Nacional, ya no digamos en un Mundial, y curiosamente son posiciones que en Chivas son bastante fuertes y que podrían, si Javier Aguirre así lo decide, cubrirse fácilmente en los próximos meses.

En el partido contra Paraguay de este martes Jesús Gallardo y Kevin Álvarez entraron de cambio en la lateral izquierda y derecha, respectivamente. Sin embargo, ambos tuvieron un partido para el olvido, y tanto aficionados de Chivas como de otros equipos coincidieron en que no deberían ser llamados más al Tri, y en su lugar convocar a dos rojiblancos: Bryan González y Richard Ledezma.

El Cotorro ha tenido un Apertura 2025 bastante positivo, confirmándose como uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga MX a pesar de tener solo 22 años. En ese sentido, en caso de ser convocado para el Mundial tendría que pelear la posición con el canterano rojiblanco Mateo Chávez, pero, ya sea titular o suplente, tendría ya experiencia mundialista pensando en el Mundial de 2030.

Richard Ledezma no es elegible para la Selección Mexicana a pesar de ser mexicano

El caso de Richard Ledezma es más complicado, pues el exjugador del PSV solo ha jugado con la Selección de Estados Unidos y tendría que hacer el One-Time Switch ante la FIFA, renunciando definitivamente al combinado estadounidense para jugar solo con México, algo que al parecer no quiere hacer, a pesar de haber tenido ya pláticas con Javier Aguirre, mismas que el propio DT confirmó.