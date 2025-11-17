El amistoso de la Selección Mexicana en Torreón, frente a Uruguay, acabó sin goles y con cierta polémica por el comportamiento de la afición. Los propios jugadores del Tri se quejaron por los abucheos y los gritos contra el propio equipo. El más afectado fue Raúl Rangel, quien pagó los platos rotos porque el público lagunero quería ver a Carlos Acevedo.

Sin embargo, más allá de esto, el Tala tuvo una buena actuación y salió fortalecido en la pelea por ser el portero titular en el Mundial de 2026. Con menos énfasis y repercusión, el otro elemento rojiblanco, Roberto Alvarado, también recibió muchas críticas por su rendimiento.

(Capturas X)

En lo que va del ciclo de Javier Aguirre, el Piojo ha sido una fija en el once titular, cumpliendo importantes labores defensivas en el retroceso, además de lo que puede aportar con balón en los pies. Aún así, el zurdo rojiblanco ya colmó la paciencia de varios fanáticos que, consideran, su aporte con la Selección ha sido escaso.

Es cierto que el Piojo no ha brillado nunca en el Tri al nivel que lo ha hecho en Chivas, por lo que para muchos usuarios de X, su titularidad y la confianza que le tiene el Vasco son ejemplos de la falta de competitividad real que hay en la Selección Mexicana, donde además, no muchos levantan la mano para quedarse con ese puesto.

Los números de Roberto Alvarado con la Selección Mexicana

Aunque también vale destacar que el Piojo jugó a buen nivel en la conquista de la Copa Oro, los números son contundentes cuando se trata de su rendimiento en la Selección Mexicana, donde ya registra 61 partidos desde su debut en 2018, con un saldo de apenas cinco goles. Su último gol en el Tri fue en la semifinal de la Copa Oro 2023 ante Jamaica.