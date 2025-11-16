Raúl Rangel fue una de las figuras destacadas en el empate de la Selección Mexicana ante Uruguay con una atajada clave en el segundo tiempo. Sin embargo, el portero de Chivas recibió una gran cantidad de insultos por parte de la afición mexicana en Torreón, por lo que Raúl Jiménez lo defendió brutalmente en los micrófonos de TV Azteca.

Tanto la afición del Guadalajara como la del Tri se destacan por ser muy exigentes en territorio local. Los chivahermanos han frustrado a jugadores formados en Verde Valle para irse por la puerta de atrás, como le sucedió a César Huerta, mientras que los seguidores del conjunto nacional estallan ante un empate parcial en eliminatorias al mundial.

Ayer México se volvió a presentar en territorio nacional para enfrentar a Uruguay en el Estadio TCM Corona de Torreón. Allí la afición mexicana fue muy hostil debido a que estalló contra Javier Aguirre por no poner de titular a Carlos Acevedo por Raúl Rangel, quien tuvo un destacado partido como titular.

Raúl Rangel fue titular en México vs. Uruguaya.

Tras el encuentro, Raúl Jiménez defendió al portero rojiblanco en los micrófonos de TV Azteca. “Lo que deja tristeza es jugar de local que te abuchean. Que fuera Vasco, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante. Trabajar”, expresó el futbolista del Fulham.

Raúl Rangel le respondió a la afición de Torreón

Tras lo sucedido en Torreón, Raúl Rangel le respondió a la afición mexicana en redes sociales para agradecer por el apoyo. “Representar a México es lo más grande que hay 🇲🇽. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, expresó en Instagram.