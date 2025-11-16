Armando González vive meses que cambiaron por completo su carrera. Arrancó el Apertura 2025 buscando minutos en Chivas, peleando por un lugar en la pretemporada, y terminó como una de las figuras del torneo, campeón de goleo y convocado a la Selección Mexicana. Ahora, el delantero rojiblanco reveló cuál fue la mentalidad que lo empujó a convencer a Gabriel Milito.

“Sí, la verdad, este torneo ha cambiado totalmente todo. Me acuerdo cuando inició la pretemporada, ahí tratar de buscar un puesto, de luchar, de tratar de ganar más minutos, y al final terminé aquí en selección“, confesó la Hormiga, quien a sus 22 años cumple el sueño de representar al Tri.

El atacante explicó que su fórmula fue simple pero contundente: aprovechar cada mínima oportunidad: “Yo lo veía y eran así de que me metían diez minutos, pero yo trataba de sacarle el máximo provecho. De: ‘¿Sabes qué?, me da diez… que diga: ay, entonces a este le di diez, imagínate si le doy veinte“. Entonces traté de hacer eso y al final se dio el resultado con los goles, con buena actitud”, reflexionó.

El campeón de goleo también contó cómo maneja todo el ruido mediático, manteniéndose enfocado en su proceso: “Trato de mantener los pies en el piso, saber que todo lo que se dice de mí no es la realidad… Yo no soy Messi, yo no soy Ronaldo. Yo sé lo que yo puedo hacer, lo que tengo mucho por crecer y aprender”.

Lo que habló Armando González con Javier Aguirre

En diálogo con TV Azteca, Armando González también dio detalles sobre la plática que tuvo con Javier Aguirre: “Sí, ha hablado un poco conmigo de las cosas que tengo que mejorar, de las cosas que tengo que seguir haciendo. Entonces, eso se agradece, que está ahí al pendiente de todos nosotros”, contó la Hormiga previo al juego ante Uruguay.