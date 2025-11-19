Durante los últimos meses, Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón han protagonizado una intensa lucha por la titularidad en la Selección Mexicana, con el objetivo de convertirse en el portero estelar rumbo al Mundial 2026. Y ahora, a poco más de siete meses de la cita mundialista, todo indica que esa disputa ya tendría un ganador.

En las dos Fechas FIFA más recientes —octubre y la que acaba de finalizar en noviembre— la situación dio un giro de 180 grados para Rangel. Aunque Malagón partía con ventaja gracias a su regularidad en su club, los cuatro amistosos disputados habrían sido decisivos para que el panorama cambiara completamente.

Raúl Rangel sigue luchando por la titularidad en Selección

Malagón fue titular en la derrota 0-4 ante Colombia y en el 1-2 frente a Paraguay, acumulando seis goles concedidos en solo dos partidos. Rangel, por su parte, defendió el arco en los empates 1-1 contra Ecuador y 0-0 ante Uruguay, recibiendo únicamente un gol, el cual además fue desde el punto penal.

La Selección Mexicana atraviesa un importante bache futbolístico, acumulando seis partidos consecutivos sin ganar, por lo que no sería sorpresa si los directivos analizan un cambio de último momento en la dirección técnica; sin embargo, si Javier Aguirre continúa, todo apunta a que Raúl Rangel será el arquero titular en el Mundial.

La Selección Mexicana tiene rivales confirmados para 2026

Pendientes de confirmación oficial, el Tri disputará en 2026 amistosos frente a Bélgica y Portugal, selecciones de un nivel mucho mayor a los rivales recientes. Estos duelos representarán pruebas de fuego para Raúl Rangel y para todo el equipo mexicano en su preparación rumbo al Mundial.