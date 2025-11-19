La Selección Mexicana cerró el 2025 con otra preocupación: cayó 1-2 ante Paraguay en su último partido del año, acumulando ya seis encuentros consecutivos sin ganar y exhibiendo nuevamente una alarmante falta de poder ofensivo. El resultado dejó un ambiente de desesperanza rumbo al Mundial, pues el equipo no solo no mejora, sino que parece perder confianza con cada duelo.

En ese contexto, Roberto Alvarado fue honesto al describir el ánimo interno del plantel, dejando claro que el grupo se encuentra golpeado emocionalmente por la racha negativa y por no haber podido cerrar el año con un resultado que diera un poco de alivio. El jugador reconoció que el vestidor quedó tocado tras otra derrota que refuerza la sensación de estancamiento.

“Esto es bastante jodido. La realidad es que nos sentimos mal. No pudimos cerrar el año con una victoria y esto da para pensar las cosas”, mencionó el delantero del Guadalajara.

Roberto Alvarado era un habitual en Selección Mexicana.

El atacante de Chivas explicó que este cierre tan complicado obliga al equipo a detenerse y analizar qué está fallando, pues consideran que solo a través de una autocrítica profunda podrán corregir el rumbo y llegar mejor preparados a las siguientes fechas FIFA.

Además, Alvarado reconoció que la presión del público también ha sido un factor, ya que en el Alamodome volvieron a escucharse abucheos de la propia afición de la Selección Mexicana, reflejo del creciente malestar de la afición con el funcionamiento del Tri.

“A nadie le gusta que lo abucheen. Pero la gente tiene derecho a manifestarse de alguna manera, no podemos hacer nada con eso. A nosotros nos toca trabajar y seguir mejorando, levantar la cara.”

Roberto Alvarado no tiene seguro su lugar en Selección Mexicana

De momento, la Selección Mexicana volverá a jugar hasta marzo, aunque podrían mantenerse los microciclos para trabajar con futbolistas de la Liga MX. En ese sentido, habrá que ver si Roberto Alvarado logra conservar su lugar en el Tri, ya que en esta convocatoria entró debido a las lesiones de Alexis Vega y Julián Quiñones, quienes deberían estar de regreso para el próximo año.