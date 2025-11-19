La Selección Mexicana atraviesa un momento delicado: acumula seis partidos sin ganar, situación que tiene molestos a los aficionados y que reaviva la crítica recurrente de que en el fútbol mexicano muchas decisiones priorizan lo económico sobre lo deportivo.

Armando González terminó siendo víctima colateral de ese malestar en su primera convocatoria con el Tri: fue requerido para una activación comercial con un patrocinador del equipo y el anuncio se publicó justo después de la derrota ante Paraguay, lo que encendió aún más la ira de la afición.

Las redes estallaron contra la Selección y sus jugadores, con aficionados pidiendo menos comerciales y más trabajo en la cancha; muchos justificaron los abucheos recibidos en los partidos al considerar que se está priorizando la agenda comercial por encima de los resultados deportivos.

En lo deportivo, la Hormiga jugó menos de media hora en el duelo contra Paraguay y debutó en una derrota por 2-1 sin apenas opciones de mostrarse, ya que apenas tocó el balón durante los minutos que estuvo en el campo.

Armando González podría volver a Selección Mexicana en los microciclos

De cara al futuro, aunque la próxima Fecha FIFA es hasta marzo, es probable que sigan los microciclos de Javier Aguirre, por lo que Armando González y otros jugadores de Chivas podrían volver a tener actividad con la Selección en los próximos meses, con la obligación de transformar las críticas en rendimiento.