Tapatío atraviesa una delicada situación en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, con cinco encuentros sin conocer la victoria. El Filial rojiblanco ha caído fuera de los puestos de Liguilla y este sábado se enfrentará al Atlético Morelia en condición de visitante, por la Jornada 11.

Los dirigidos por Arturo Ortega perdieron cuatro de sus últimos encuentros, por lo que han quedado en el 9° lugar de la tabla de posiciones, por el momento fuera de la Liguilla. El choque de este sábado puede ser clave para comenzar a remontar, ante un rival que llega con las mismas unidades y tres caídas en fila.

En sus últimas dos presentaciones, el Filial cayó por la mínima frente a Cancún y Alebrijes Oaxaca, este último un rival que a priori parecía accesible por tratarse de uno de los peores clasificados y en condición de local. El margen se achica para el Tapatío a falta de sólo cuatro jornadas.

¿Dónde ver en vivo el choque entre Morelia y Tapatío?

El cuelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga de Expansión MX entre Atlético Morelia y Tapatío tendrá lugar este sábado 11 de octubre, a partir de las 19:00hs del centro de México. Además, podrá seguirse EN VIVO mediante el streaming de AYM Sports.