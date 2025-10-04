Tapatío afronta un importante bajón futbolístico en las últimas semanas, pues el equipo dirigido por Arturo Ortega no logra levantar cabeza y pierde terreno en la tabla de posiciones del Apertura 2025. Este fin de semana, el Filial cayó como local por 0-1 ante Alebrijes de Oaxaca.

El equipo juvenil rojiblanco sufrió la tempranera expulsión del defensor Abraham Villegas en la primera mitad, por lo que a partir de allí, el trámite se hizo cuesta arriba. En el complemento, la visita pudo abrir el marcador y supo defender la ventaja.

Se trataba de un duelo a priori accesible para el Tapatío, ya que su rival llegaba en penúltimo lugar. Ahora la situación en la tabla se complica para el Filial, pues se ubica en octavo lugar con 11 unidades, pero diez partidos disputados, mientras que otros equipos todavía tienen ocho o nueve, por lo que podrían superarlo.

Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada 10