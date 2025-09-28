Tapatío ha perdido varias posiciones en la tabla del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo dirigido por Arturo Ortega atraviesa un mal momento y su ubicación en puestos de Liguilla corre peligro.

Tras un arranque prometedor, el Filial registra cuatro partidos sin conocer la victoria y se mantiene con 11 unidades en el sexto lugar. No obstante, varios equipos pueden superar su línea si ganan sus partidos pendientes.

La buena noticia para el Tapatío es que su próximo partido será en condición de local, ante Alebrijes, rival que se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con apenas cuatro unidades. Una ocasión inmejorable para que los rojiblancos levanten cabeza.

Así va Tapatío en la tabla de posiciones del Apertura 2025