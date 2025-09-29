Este fin de semana para Chivas ha sido bueno debido a que pudo imponerse por 2-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Por otro lado, para Cruz Azul fue un fin de semana fatal porque Jesús Orozco Chiquete lo condenó con un error para regalarle la victoria a Tijuana en el Estadio Caliente. No se olviden que pagaron 10 millones de dólares por él.

No hay dudas de que el Guadalajara se ha destacado por ser uno de los grandes formadores en el balompié mexicano. También se caracteriza por no mantener y aprovechar el talento que va produciendo o que termina descubriendo en otros equipos.

Uno de los jugadores que se destacaba jornada a jornada era Jesús Orozco Chiquete quien estuvo cerca de salir a Chivas a Europa. Finalmente se fue de Verde Valle por la puerta de atrás luego de insistir mucho para poder salir del club para llegar a Cruz Azul, quien tuvo que entregar la ficha de Luis Romo y unos cuantos millones para ficharlo.

Jesús Orozco condenó a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, el exjugador del Guadalajara volvió a ser noticia en las últimas horas porque condenó a la Máquina frente a Tijuana en el Estadio Caliente. El exjugador rojiblanco falló al despejar el balón y llegó el segundo de Xolos.

¿Cómo le fue a Chivas la última vez que enfrentó a Jesús Orozco?

La última vez que Chivas enfrentó a Jesús Orozco Chiquete fue por la jornada 7 del Apertura 2025. En el Estadio Akron el exjugador rojiblanco anuló a Armando González y la Máquina se impuso por 2-1.