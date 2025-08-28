Las Chivas de Guadalajara parece que cada vez están más lejos del objetivo con el que sueña toda la afición, por lo que uno de sus históricos como Eduardo de la Torre, reflexionó sobre lo lejos que están los rojiblancos de pelear por un nuevo campeonato, e incluso vaticinó cuando se podría dar.

El Yayo de la Torre considera que la prioridad para el Rebaño Sagrado debería ser la formación de nuevos jugadores y no pensar en un entrenador que traiga consigo la fórmula para volver a levantar un título, por lo cual no quiso entrar en detalles sobre lo que está pasando con Gabriel Milito.

Y es que Eduardo de la Torre viene de una familia que lleva en la sangre los colores rojiblancos, pues su padre, el ingeniero Javier de la Torre, fue el técnico del campeonísimo y el mismo exatacante también disfrutó de levantar un trofeo en 1987, siendo clave en la final contra Cruz Azul, por ello asegura que se ven lejanos los días de gloria.

Yayo de la Torre fue campeón con Chivas en 1987. Foto: Imago7/Eloy Castillo

“El técnico ideal de Chivas no es aquel que quiere quedar campeón, no es ese, es aquel que quiere terminar de formar jugadores, para que en un futuro pueda ser campeón este equipo. Ahorita este equipo no va a ser campeón en los próximos 3-4 años”, fue parte de lo que explicó en La Última Palabra de Fox Sports.

Chivas enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Akron

Guadalajara le hará los honores a Cruz Azul el siguiente sábado en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, con la imperiosa necesidad de obtener los tres puntos para darle mayor tranquilidad al proyecto de Gabriel Milito. El duelo se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo el país y en Rebaño Pasión te recordamos que también tendremos todos los detalles.