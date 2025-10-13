Chivas Femenil empató 1-1 ante Puebla en el Estadio Akron en un duelo que cortó su racha de victorias consecutivas, pero que sirvió para sellar la clasificación a la Liguilla del Apertura 2025. El resultado no fue el esperado frente a uno de los últimos equipos de la tabla, aunque el mensaje del entrenador Antonio Contreras fue claro: el equipo sigue enfocado en lo que viene.

“Queríamos ganar, claro, pero también sabíamos que no podíamos perder el control. Este punto nos mete de lleno en la Liguilla y ahora empieza lo más importante”, aseguró el estratega rojiblanco tras el encuentro. “A la afición le digo que esté tranquila, que siga confiando. Les daremos alegrías, porque este grupo está comprometido con eso”.

El entrenador español también reconoció que el desgaste del calendario comenzó a sentirse, aunque destacó la actitud de sus jugadoras. “Venimos de muchas semanas intensas, con viajes, partidos complicados y lesiones, pero este equipo no baja los brazos”, sostuvo. “Hoy no se dio el resultado que esperábamos, pero me quedo con la entrega y con la mentalidad que nos ha traído hasta acá”.

Consultado sobre el gol de Carolina Jaramillo, el único de Chivas ante Puebla, Contreras fue contundente: “Caro siempre aparece cuando más se necesita. Tiene jerarquía y visión, y eso se contagia al resto. Es una líder dentro y fuera del campo”, señaló. El tanto de la mediocampista ofensiva fue su primero en el torneo, lo que añade confianza de cara a la recta final del campeonato.

Antonio Contreras quiere recuperar jugadoras en Chivas Femenil

Por último, el técnico destacó que el cuerpo técnico ya trabaja en recuperar a piezas clave para la Liguilla y que el grupo mantiene la unión como su mayor fortaleza. “Tenemos a varias jugadoras tocadas y queremos llegar al cien. La competencia interna es fuerte y eso nos hace mejores”, cerró. “El vestidor está fuerte, hay unión, y eso vale más que cualquier racha”.