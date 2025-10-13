El Club Deportivo Guadalajara aprovechó la Fecha FIFA de octubre para seguirse preparando de cara al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y producto a esto, se midió en Estados Unidos al Club América en una edición más del Clásico Nacional.

Este encuentro fue bien aprovechado por Oscar Whalley, ante la ausencia de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue considerado por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana los encuentros de preparación con Colombia y Ecuador rumbo al Mundial de 2026.

El arquero de 31 años de edad tuvo una gran actuación ante los pupilos de André Jardine y por consecuencia, algunos aficionados del Rebaño Sagrado pidieron que se le diera la oportunidad en los cotejos de la Liga MX, incluso, algunos mencionan que es mejor que el ‘Tala’ Rangel.

“Deben de darle la oportunidad a Whalley lo ha demostrada cada que ha estado en el arco”, “Whalley mejor que tala en mis libros”, “Alv, pinche Whalley, pide titularidad a gritos y me parece perfecto”, “Whalley tiene que sentar al ‘Tala’, ya denle una oportunidad que el cabrón si es bueno”, “Mejor que ‘Tala’, titular para lo que resta del torneo por favor”, se lee en X.

¿Cómo le ha ido a Oscar Whalley en Chivas?

Oscar Whalley no ha tenido muchas oportunidades en el Club Deportivo Guadalajara. Llegó para el Torneo Apertura 2023, con la finalidad de ser el arquero titular, pero nunca pudo adueñarse del arco y fue Raúl Rangel el portero que generó en ese entonces más confianza y hasta la fecha sigue siendo el titular de Chivas; sin embargo, su actuación en el Clásico Nacional amistoso pondría a pensar a Gabriel Milito.