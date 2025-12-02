No hay dudas de que el Guadalajara ya piensa en el Apertura 2025 luego de haber perdido ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX. La Directiva conformada por Javier Mier, Alejandro Manzo y Amaury Vergara, avanza seriamente por el fichaje de Ángel Sepúlveda y revelan que Cruz Azul quiere cuatro millones para venderlo.

Queda claro que el Guadalajara necesita sumar atacantes de calidad para el siguiente campeonato para que no haya dependencia de Armando González, quien se despidió del torneo con 12 goles en la fase regular. Una noticia importante que tiene confirmada el Rebaño Sagrado es el regreso de Ricardo Marín, quien estuvo un año a préstamo en Puebla.

De cara al Clausura 2025 es casi un hecho que se darán la salida de Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke. Por este motivo el Rebaño Sagrado avanza con firmeza por el fichaje de Ángel Sepúlveda, futbolista que se encuentra en Cruz Azul.

Chivas buscaría fichar a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Esta mañana Jesús Bernal dio a conocer que la Máquina ya le puso precio al futbolista del conjunto de la Noria. “Cruz Azul está dispuesto a negociar y no tiene ningún problema. Chivas lo busco. El precio fijado de lo que se habla que pide Cruz Azul son cuatro millones de dólares porque el chico recién renovó con la Máquina”, informó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Las estadísticas de Ángel Sepúlveda en Chivas

Como se sabe, Cruz Azul encontró en Ángel Sepúlveda un jugador clave en su ataque. A pesar de que fue suplente en el Apertura 2025, el Cuatro disputó 16 partidos, anotó siete goles, dio tres asistencias y sumó 740 minutos en la fase regular según datos de Transfermarkt.