El Apertura 2025 de la Liga MX trajo un cambio de aire para las Chivas de Guadalajara. Después de lo que fue el proyecto trunco de los españoles, primero con Fernando Hierro y luego con Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, fue Javier Mier quien asumió las riendas de la dirección deportiva, acompañado también por un mayor protagonismo de Alejandro Manzo, cuñado de Amaury Vergara.

El desafío era mayúsculo después de dos torneos consecutivos en los que el Guadalajara no logró acceder a la Liguilla. Había que recuperar la confianza de los aficionados, rearmar la plantilla del primer equipo y dar forma a un proyecto competitivo que pueda devolver al Rebaño a los primeros planos. La elección de Gabriel Milito parece resultar un acierto, pues en su primer torneo supo darle su impronta al equipo.

Javier Mier realizó cuatro fichajes de jerarquía en su primer mercado al frente de Chivas (Imago7)

Pero principalmente, este receso ha dejado en evidencia un cambio más que positivo en la manera de encarar los mercados de fichajes. En anteriores ocasiones, el Rebaño tenía una postura muy pasiva a la hora de planear incorporaciones, las cuales tardaban más de la cuenta y muchas veces no aportaban el salto de calidad esperado.

En cambio, para este nuevo proyecto, se observa una mayor planificación y anticipación para reestructurar la plantilla. En el pasado mercado, Gabriel Milito pudo contar casi desde el inicio con la mayoría de sus refuerzos: Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Bryan González, mientras que el último en llegar fue Diego Campillo tras una larga negociación con Juárez.

Chivas tendrá dos fichajes para el inicio de la pretemporada rumbo al Clausura 2026

En este mercado, nuevamente se observa que la directiva del Guadalajara está trabajando en tiempo y forma, pues todo indica que para el primer día de pretemporada ya estarán listos los dos primeros fichajes: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Esto no es un detalle menor, pues le ahorra tiempo a Gabriel Milito para que las caras nuevas puedan ir acoplándose de inmediato al equipo y no tengan que incorporarse ya con el torneo comenzado o próximo a dar inicio.