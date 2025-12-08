El inminente arribo de Brian Gutiérrez a Chivas no sólo representa una apuesta ofensiva importante para el Clausura 2026, también abre un escenario de fuerte competencia interna para Gabriel Milito en la zona donde mayor talento joven reúne el equipo. El futbolista procedente del Chicago Fire puede actuar como mediapunta, extremo por izquierda o interior ofensivo, justo el sector donde Chivas tiene más alternativas, lo cual inevitablemente podría afectar los minutos de varios futbolistas.

Uno de los primeros nombres que aparece es el de Roberto Alvarado, quien hoy parte como titular indiscutido y es pieza clave en el funcionamiento ofensivo del Rebaño. Si Gutiérrez llega en gran nivel, Milito podría mover al “Piojo” a otra posición para sostenerlo como titular o en escenarios específicos administrar sus minutos según la idea del técnico. La competencia será directa.

También queda en el centro de la discusión Efraín Álvarez, quien comparte características técnicas y funciones con el nuevo fichaje. El ’10’ mexicoamericano ha tenido buenos momentos y justamente la llegada de un perfil parecido amenaza con restarle presencia en la rotación, pues se desempeña en el mismo perfil.

Además, jóvenes como Santiago Sandoval y Hugo Camberos, que venían pidiendo minutos y encontrando oportunidades de a poco, podrían ver frenada su progresión. Ambos han sido utilizados como extremos o mediapuntas. Si Brian Gutiérrez se adapta rápido, el escalón competitivo se vuelve más alto para ellos. Habrá que ver cuántos lugares mantiene Milito en su lista prioritaria y cuántos minutos reales puede ofrecerles.

El caso de Yael Padilla

Por último, aparece la situación de Yael Padilla, tal vez la pieza más frágil en esta ecuación por edad, irregularidad y condiciones de competencia. Si bien su proyección sigue siendo alta, tuvo muy pocos minutos en el último semestre y la llegada de un jugador con recorrido en MLS y Selección de Estados Unidos podría desplazarlo en rotación.

A simple vista, la superpoblación obliga a pensar en decisiones deportivas y administrativas, entre posibles préstamos, competencia directa o adaptaciones tácticas. Lo claro es que el fichaje de Brian Gutiérrez no solo refuerza a Chivas, también mueve el tablero para varios jóvenes que buscarán no perder terreno.