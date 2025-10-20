En el Estadio Akron, Chivas volvió a ganar en el Apertura 2025 luego de superar por 2-0 a Mazatlán. Por otro lado, en las fuerzas básicas también hubo acción, por lo que repasamos cómo le fue a cada una de las Subs del Guadalajara en una nueva jornada del futbol mexicano.

Chivas Sub-21 3-1 Mazatlán

El equipo de Pepe Meléndez volvió a ganar en las instalaciones de Verde Valle luego de haber ganado por 3-1 gracias a los goles de Leonardo Torres, goleador del equipo, Elías Andrade y Maximiliano Bustos. Cabe destacar que en este equipo también formaron parte Luis Olivas e Isaác Brizuela. Por otro lado, con la victoria del sábado el Guadalajara es octavo en la tabla general de posiciones con 20 puntos, que Torres es quinto con cinco anotaciones en la tabla de goleo.

Chivas Sub-19 2-0 Mazatlán

El equipo de Benny Ferreyra volvió a quedarse con los tres puntos luego de haber superado por 2-0 a Mazatlán gracias a los goles de Aldrin Mariaca y Zinedine Hernández, y con esta victoria es noveno con 20 puntos, la misma cantidad de unidades que Atlas que es octavo. Por otro lado, Brandon Brocksom, goleador del Guadalajara, es noveno con con cinco anotaciones.

Atlético de San Luis (6) 1-1 (7) Chivas Femenil Sub-19

Las dirigidas por Faustino Torres lograron quedarse con el punto extra en los penales luego de haberse empatado 1-1 gracias a los goles de Cynthia González para el Guadalajara. Tras lo sucedido en territorio potosino, las rojiblancas son cuartas con 20 puntos en el Grupo 2.

Atlético de San Luis 0-3 Chivas Sub-17

Por otro lado, los dirigidos por Alberto Ascencio logró quedarse con los tres puntos luego de ganarle a Atlético de San Luis gracias a Deibith Armenta, Gerson Gutiérrez y André Godínez. En estos momentos, Chivas Sub-17 es tercero en el Grupo 2 con 21 puntos, a tres puntos de distancia de Atlas con 18 unidades.

Atlético de San Luis (6) 2-2 Chivas Sub-15

Las Chivas que dirige Alexis Coyote empataron 1-1 frente a Atlético de San Luis gracias a los goles de René Godínez y Ángel Coronado, mientras que el local había anotado Abel Palomo y Luis Hernández. Tras igualar en los 90 minutos, el equipo rojiblanco se impuso en la tanda de penales para quedarse con el punto extra. Tras lo sucedido en las instalaciones del conjunto potosino el Guadalajara en la Sub-15 es segundo con 32 puntos en el Grupo 2.