Diego Covarrubias es la gran sorpresa en la convocatoria de Chivas para el amistoso de este domingo ante León, en Estados Unidos. Con apenas 18 años, el joven mediocampista fue incluido por Gabriel Milito para el viaje a Chicago, en lo que representa su primer gran paso de cara a un posible debut en el primer equipo. Aunque no está confirmado que sume minutos, su presencia ya genera expectativa dentro del entorno rojiblanco.

Formado en las Fuerzas Básicas del Guadalajara desde muy joven, Covarrubias se desempeña como mediocentro defensivo. Es un futbolista que se caracteriza por su despliegue físico, su capacidad para recuperar balones y su energía en cada duelo. Abarca mucho campo, es agresivo en el marcaje y sabe imponerse en el uno contra uno, cualidades que encajan con la idea de presión individual que suele implementar Milito.

En el plano táctico, Covarrubias puede cumplir el rol de pivote único, anclado delante de la defensa. Desde esa posición protege a la última línea y ordena al equipo en fase defensiva. Si bien su principal virtud está en el trabajo sin balón, también cuenta con buena técnica para distribuir con sencillez y dar salida limpia en medio campo. Esa mezcla lo convierte en una pieza interesante para el futuro inmediato de la institución rojiblanca.

Covarrubias ya había tenido experiencias internacionales: viajó a los Países Bajos para entrenar con el PSV, al igual que su compañero Gael García. Además, compartió categorías con Robinho Romero y Santiago Sandoval, otros productos de la cantera que también han comenzado a asomarse al primer equipo. Aunque estaba siendo suplente con Pepe Meléndez en el Sub-21, ahora le llega esta posibilidad para sumar sus primeros minutos con la playera rojiblanca.

Robinho Romero, el otro juvenil convocado

Además de Covarrubias, la otra sorpresa en la nómina de jugadores que viajaron a Estados Unidos es la de Robinho Romero, portero que también integró el Sub-19 dirigido por Sergio Pinto y que destaca por su buen juego con los pies. En ausencia de Raúl Rangel, el joven guardameta será la opción de Óscar Whalley, mientras que Eduardo García no hizo el viaje y probablemente sea titular con el Tapatío en reemplazo de Sebastián Liceaga, convocado a la Selección Mexicana Sub-18.