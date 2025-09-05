Pasó por Pumas y Toluca, su hermano juega en América pero él eligió a las Chivas para el Apertura 2025. Emiliano Freyfeld es uno de los nuevos refuerzos del Tapatío y ya tuvo sus primeros minutos en la Liga de Expansión MX. Defensa central de 20 años y 1.89 de altura, el zaguero llega con el sello de ser un proyecto de futuro para el Rebaño.

El central comenzó su recorrido en las fuerzas básicas de Pumas, desde la Sub-13 hasta llegar a Pumas Tabasco, donde debutó profesionalmente. Más tarde defendió la playera del Toluca Sub-23, equipo con el que incluso se coronó campeón de la categoría junto a Abraham Villegas, otro refuerzo que llegó al Filial. Ese recorrido lo colocó en el radar de la Selección Mexicana Sub-20 y Sub-23, algo que lo respalda como una de las cartas jóvenes más interesantes en su posición.

Freyfeld viene de debutar con el Tapatío en la Jornada 5 vs. Atlante (Imago7)

Hoy, Freyfeld viste de rojiblanco y forma parte de la reestructuración del Tapatío para este Apertura 2025. Su llegada no pasa desapercibida, pues apunta a competir con otros centrales como Diego Delgadillo y Francisco Méndez, a quienes deberá desplazar con el objetivo de abrirse paso hacia el primer equipo de Chivas.

Y hay un detalle extra que alimenta la rivalidad más grande del futbol mexicano. Su hermano, Julián Freyfeld, también canterano de Pumas, se sumó hace poco a las filas del América. Una historia de hermanos que tomaron caminos distintos: uno en Coapa y el otro en Verde Valle. En el caso de Emiliano, la decisión está tomada: defender los colores de Chivas en busca de consolidarse con el Rebaño Sagrado.

¿Cuándo juega el Tapatío por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Este fin de semana, el Filial rojiblanco continuará con su actividad en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Los dirigidos por Arturo Ortega visitarán a la Jaiba Brava por la Jornada 6. De momento Tapatío se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, por detrás de Cancún y Tepatitlán, con tres victorias, un empate y una derrota.