Las Chivas de Guadalajara tienen una de las Fuerzas Básicas más completas y competitivas de toda la Liga MX. Los recientes éxitos del Tapatío en la Liga de Expansión confirmaron la calidad existente en la cantera de Verde Valle, donde el sueño de todos es alcanzar el primer equipo.

Un elemento que ha sido muy constante en sus rendimientos es Enrique Ledesma, mediocampista zurdo, de corte creativo, quien ya cumple 21 años. A lo largo de las Fuerzas Básicas ha sido un elemento destacado y en poco tiempo ganó un título de Sub-23 más otros dos de Liga de Expansión.

En este inicio de semestre, Quique Ledesma está siendo uno de los puntos altos del Tapatío dirigido por Arturo Ortega. Desde su pie zurdo parten asistencias, pases en profundidad y balones parados bien ejecutados. Si bien acostumbra a jugar por carril central, ya ha jugado anteriormente por ambas bandas.

Su capacidad para juntar al equipo mediante pases cortos le ha valido que en redes sociales lo comparen con Fernando Beltrán, por el rol de organizador que tenía este en el primer equipo rojiblanco. Si bien Ledesma inició más como un atacante o un mediapunta, en este curso ha destacado un poco más retrasado, cerca de la base.

¿Qué otros jugadores destacan con el Tapatío?

Además de Enrique Ledesma, otros elementos jóvenes del Filial también levantan la mano para pasar al primer equipo en un futuro. Sergio Aguayo es el goleador del equipo, Juan Liceaga el portero, Francisco Méndez un defensor central muy contundente y Saúl Zamora -quien ya debutó en Chivas- uno de los capitanes.