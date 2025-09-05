El nombre de Oswaldo Sánchez para Chivas es sinónimo de seguridad bajo los tres palos y representación en la Selección Mexicana con creces. Reemplazar su figura no es para muchos, pero cuando aparece la oportunidad hay que tomarla. Quien lo hizo fue Luis Michel que se consagró campeón en el Guadalajara y hoy forma jugadores en su academia en Tijuana.

Ser una estrella en el Guadalajara no es para todo el mundo debido a que hay que soportar la presión del club más grande México. A su vez, esa responsabilidad conlleva dar la cara cuando los resultados no se dan.

Oswaldo Sánchez era ese tipo de líder y quien se hizo cargo de reemplazarlo fue Luis Michel quien en julio de 2008 se hizo cargo de la meta de Chivas. Sin embargo, su campeonato de Liga MX lo logró como suplente, pero logró consagrarse campeón de la Interliga 2009 en Estados Unidos.

Luis Michel fue campeón con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, su gran momento también lo llevó a formar parte de la Selección Mexicana, pero como suplente. A pesar de esta situación se consagró campeón de la Copa Oro 2011 luego de superar a Estados Unidos en la Final por 4-2. A su vez, formó parte del Tri que disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

La actualidad de Luis Michel

Tras colgar los tachos en 2020, Luis Miche se convirtió en entrenador de portero y formó parte del staff técnico de Xolos. Actualmente no solo cuenta con academia de futbol, sino que además es Ingeniero Industrial según lo informado en su cuenta de Instagram.