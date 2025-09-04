Uno de los grandes jugadores que pasó por las filas de Chivas y fue campeón es Adolfo Bautista. El controvertido exjugador del Guadalajara es acusado por haber sobornado a un policía de tránsito para no tener una multa.

A lo largo de su carrera el exjugador rojiblanco se destacó por tener looks llamativos y hacer locuras que él solo podría hacer. Alejandro Vela confesó en exclusiva a Rebaño Pasión que no le aceptó la disculpa al Chino Benítez quien viajó desde Argentina para pedirle perdón por haberlo escupido en la vuelta de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y el conjunto rojiblanco.

Por otro lado, en el último año ha estado envuelto una polémica relacionada con Chivas debido a que lo expulsaron en torneo niños que organizó el club. Según lo reportado en el programa de David Medrano, el exjugador rojiblanco insultó al árbitro.

Nueva polémica de Bofo Bautista. (Foto: IMAGO7)

Con ese antecedente reciente, Bofo Bautista es expuesto por un presunto soborno a una autoridad de tránsito para evitar una multa. En el video se ve que habla, que le dan su licencia y daría la sensación que le da algo cuando recibe su identificación.

