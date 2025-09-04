Esta madrugada el TAS confirmó el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano para la temporada 2026-2027. En medio de este contexto la Liga MX tomó la decisión no va a afectar las finanzas de Amaury Vergara y Chivas debido a que no quitarán la financiación a Tapatío.

Como se sabe, el mandamás del conjunto rojiblanco es una de las grandes caras que tiene el famoso G6, el cual se destaca por diferenciarse con aquellos dueños que se alinean con TV Azteca y Televisa. Especialmente por haber rechazado el fondo de inversión el cual tenía como objetivo unificar los derechos de televisión.

Tras haber recibido este revés por parte de los dueños, Mikel Arriola recibió un nuevo golpe pero esta vez por parte del TAS, ya que ratificó el regreso del ascenso y descenso. Se espera que la vuelta del ascenso y descenso se dé a partir del 2026-2027.

Amaury Vergara recibió granes noticias. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Amaury Vergara y Chivas reciben importantes noticias debido a que Diario Récord reportó que el grupo de equipos que demandó a la liga dejará de recibir la financiación que daba la Liga MX. Como se sabe, Tapatío no fue uno de ellos y hoy seguiría recibiendo esos billetes extras para los costos del equipo.

Amaury Vergara a favor de los ascensos y descensos

Esta tarde, Jesús Bernal dio a conocer que Amaury Vergara votó para que se mantengan el ascenso y descenso del futbol mexicano. “Cuando se hizo la votación de dueños Amauary Vergara votó en favor de sostener el ascenso y descenso. En la cabeza del dueño de Chivas nunca estuvo este pensamiento de erradicar parte de la competencia. ¿Quiénes votaron en contra? Grupo Salinas, Televisa y todos los equipos malos, Grupo Orlegi porque tenían esta idea del fondo de inversión”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.