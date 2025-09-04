Esta madrugada el TAS le dio un duro revés a la FMF y la Liga MX al señalar que el descenso y ascenso debe regresar en la temporada 2025-2026. En medio de este contexto dan a conocer que Amaury Vergara que le declaró la guerra debido a que es uno de los dueños que siempre apoyó esta parte de la competencia.

El dueño del Guadalajara es una de claras caras que representa el famoso grupo de los seis que se opusieron al fondo de inversión. El mismo constaba con una fuerte inyección a cambio de ganancias y unificar los derechos televisivos, los cuales obviamente decidieron rechazar.

Por otro lado, Amaury Vergara ya había asestado un brutal golpe contra Emilio Azcárraga debido a que el Guadalajara es visto por las pantallas de Amazon Prime desde el 2024. Esta decisión le hizo ganar grandes dividendos a Chivas, mientras que Televisa llora por no tener más seguido los encuentros en televisión abierta.

Amaury Vergara da duro golpe a la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

A su vez, revelan que el dueño del Rebaño Sagrado ya había declarado la guerra a la Liga MX al señalar que estaba de acuerdo con mantener los ascensos y descensos. “Cuando se hizo la votación de dueños Amauary Vergara votó en favor de sostener el ascenso y descenso. En la cabeza del dueño de Chivas nunca estuvo este pensamiento de erradicar parte de la competencia. ¿Quiénes votaron en contra? Grupo Salinas, Televisa y todos los equipos malos, Grupo Orlegi porque tenían esta idea del fondo de inversión”, expresó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.