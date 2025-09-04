Finalmente se dio por cerrado el mercado de pases de verano de 2025 en el que Chivas se destacó con la llegada de cuatro jugadores de nivel. Por otro lado, para la ventana de transferencia de invierno faltan menos de 120 días, por lo que repasamos por qué los siguientes cinco nombres se juegan su continuidad en el Rebaño Sagrado en los siguientes meses.

La llegada de Gabriel Milito a Chivas le dio la posibilidad a todos los jugadores de mostrarse y ganarse su consideración en la pretemporada. Omar Govea y Daniel Aguirre lograron ser tenidos en cuenta por el argentino, ya que en el inicio del campeonato decidió utilizarlo hasta la lesión del mediocampista y errores del defensor.

Ayer por la noche se cerró el mercado de pases en México y Europa, por lo que Hugo Camberos se quedó de momento en Chivas. De todas maneras, en la plantilla rojiblanca hay cinco jugadores tendrán que elevar su nivel porque de esta manera no serán tenidos en cuenta por el actual entrenador rojiblanco. De ellos hay cuatro que no terminan de convencer al entrenador argentino, mientras que el restante podría deberse a una decisión de la directiva.

Yael Padilla no es uno de los jugadores del gusto de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Eduardo García acaba de renovar su contrato, pero con la llegada de Gabriel Milito pasó de segundo a tercer portero. De esta manera su situación se tornó bastante difícil por lo que algo más deberá hacer si quiere ganar minutos.

En defensa surgen nombres que no han visto minutos con en el entrenador argentino y que hoy serían quinta, sexta o hasta séptima opción si Luis Romo juega como defensor. Por un lado Raúl Martínez no vio minutos bajo su dirección técnica, mientras que Luis Olivas forma parte de las convocatorias, pero no tiene acción. A ellos hay que sumar a Alan Mozo quien terminó de convencer al técnico, pero que la directiva espera venderlo cuanto antes.

En el ataque Yael Padilla es uno de los futbolistas más condicionados, ya que es claro que no es del gusto de Gabriel Milito. Actualmente no es uno de los jugadores que salta desde el banco de suplente como primera opción, pero no sería extraño que arribe a un nuevo equipo para tener mayor regularidad.

